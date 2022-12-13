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НовостиЗвезды13 декабря 2022 10:54

В ближайшее время в Пскове откроется «Дача Деда Мороза»

Источник:kp.ru
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«Дача Деда Мороза» появится в парке Строителей в Пскове через пару дней. Об этом сообщила председатель областного комитета по культуре Ольга Тимофеева на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Сообщается, что дом Деда Мороза и несколько подсобных помещений уже построены. Вход на дачу будет платным, но по карману каждому гостю. Объект можно будет посетить группами по 10-15 человек. «Каждый получит подарок», — уточнила Ольга Тимофеева.

По словам председателя, посетителей ждут интересные лекции о снежинках и северном слиянии, фотозона и интерактив.