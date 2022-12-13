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НовостиОбщество13 декабря 2022 12:38

Парк фонарей появится в Пскове под конец декабря

Источник:kp.ru
Фото: Вадим Боченков

Фото: Вадим Боченков

Парк сказочных фонарей появится в Пскове под конец декабря. Об этом сообщила председатель областного комитета по культуре Ольга Тимофеева на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Фигуры начнут устанавливать с 20 декабря в Финском парке. А посмотреть на необычные инсталляции можно будет до середины февраля.

«Это совершенно необычный парк, у нас такого не было. Всех приглашаю посмотреть и оценить, насколько это интересно. Если псковичам понравится, будем думать, чтобы сделать его постоянным, а пока это проект, который гастролирует по городам», - поделилась Ольга Тимофеева.