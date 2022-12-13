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НовостиОбщество13 декабря 2022 12:40

Юлия Пересильд высказала слова благодарности преподавателям ПсковГУ

Источник:kp.ru
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Родившаяся в Пскове Юлия Пересильд высказала слова благодарности преподавателям Псковского государственного университета. О своих наставниках актриса театра и кино рассказала в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь».

«Спасибо прекрасным педагогам – Охотниковой Валентине Ильиничне, Илоне Витаутасовне Мотеюнайте. Конечно, Людмиле Аркадьевне Холод спасибо». Юлия также рассказала, что если бы не её наставники, то она бы никогда не прочитала Проппа Владимира Яковлевича и Лихачёва Дмитрия Сергеевича.

Помимо этого, Юлия Пересильд рассказала о своей истории поступления. Актриса поделилась, что изначально планировала поступать в столичные университеты, но в конечном итоге поступила в бывший педагогический институт родного города на филфак. Юлия признаётся, что именно на этом факультете её научили по-настоящему мыслить.