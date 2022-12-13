Губернатор Псковской области освободил семьи мобилизованных от оплаты за детские сады

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал указ, который конкретизирует меры поддержки жителей региона, призванных на военную службу по мобилизации, военнослужащих – участников СВО, а также членов их семей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Изменения затронули третий пункт указа, согласно которому семьям мобилизованных не нужно оплачивать услуги дошкольных образовательных учреждений, находящихся на территории Псковской области. Теперь к муниципальным детским садам добавились федеральные, государственные образовательные организации, находящиеся в ведении региона, а также частные детские сады, участвующие в мероприятиях по созданию дополнительных мест для детей от 1,5 до 3 лет.

К тому же, теперь предусмотрено первоочередное зачисление детей мобилизованных в государственные дошкольные образовательные организации, находящиеся в ведении Псковской области. Ранее мера распространялась только на муниципальные детские сады.

Напомним, ранее Михаил Ведерников встретился с уполномоченными по работе с семьями мобилизованных в муниципалитетах. На встрече была поднята тема освобождения семей мобилизованных от оплаты детского сада. Губернатор поддержал предложение уполномоченных и заявил, что с момента вступления в силу данной меры поддержки пользователям будет сделан перерасчет.