Охрана псковского вокзала не пустила на перрон граждан с противопоказаниями к досмотру рамками

Факт нарушения порядка досмотра отдельных категорий граждан выявили на железнодорожном вокзале Пскова. Об этом сообщили в Псковской транспортной прокуратуре.

Работники подразделения транспортной безопасности после уведомления отдельными гражданами о противопоказаниях к их обследованию с помощью рамок, не допускались к проходу на перрон. При этом, охрана не производила альтернативный досмотр контактным способом.

Псковский транспортный прокурор внёс представление руководителю предприятия, а устранение нарушений поставлено на контроль.

Согласно п. 58 Правил проведения досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности, утверждённых приказом Минтранса России от 23.07.2015 № 227, императивно предписано, что физические лица, имеющие имплантированные аппараты, стимулирующие сердечную деятельность, а также лица с ограниченными возможностями здоровья при наличии медицинских документов и (или) информировании ими работников досмотра о противопоказаниях к обследованию таких лиц с применением средств досмотра досматриваются ручным (контактным) способом.