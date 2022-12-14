Ремонт дороги завершили в Печорском районе на границе с Эстонией

.

Участок дороги граница с Эстонской Республикой – Печоры – Изборск» (км 12+000 — км 19+000) ввели в эксплуатацию после ремонта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщила пресс-служба правительства Псковской области.

Дорога имеет особую важность, так как пропускает высокий поток транзитного транспорта и ведёт к важным туристическим объектам региона. Дорога ведёт к Псково-Печерскому монастырю в Печорах и древней крепости в Старом Изборске. За длительное время использования дорожное полотно подверглось сильному износу, однако благодаря национальному проекту дорогу удалось отремонтировать.

В ходе ремонта было заменено асфальтобетонное покрытие, укреплены части обочин и виражей. Кроме того, были отремонтированы водопропускные трубы, пересечения, примыкания и съезды, укреплены обочины и откосы. Приведены в порядок автобусные остановки: отремонтированы посадочные площадки, установлены пандусы и автопавильоны. Также возле автобусных остановок появились скамейки и урны.

Кроме того, для безопасности движения был осуществлён монтаж оцинкованного металлического барьерного ограждениея. А также была нанесена дорожная разметка термопластиком и краской. Ремонт производился засчет средств федерального и областного бюджетов. Стоимость работ составила более 160 миллионов рублей.