В Великих Луках обновили очистные сооружения

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Работы по модернизации биологических очистных сооружений канализации закончились в Великих Луках. Данный проект был реализован при помощи средств Фонда развития территорий. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Качественной коммунальной услугой обеспечено более 90 тысяч человек — все население муниципального образования», — говорится в сообщении. Проведение модернизации очистных сооружений было необходимо, так как длительное время велась эксплуатация устаревшего оборудования, которое работало более 40 лет и уже находилось в предаварийном состоянии.

Проект реализовывали в два этапа. В 2021 году была проведена реконструкция второй очереди зданий и сооружений очистки стоков на биологических очистных сооружениях. «Это позволило улучшить качество очищенной воды, сбрасываемой в природный водоток — реку Лазавица и далее — в реку Ловать. Кроме того, выполнение работ позволило механизировать процесс очистки стоков», — пояснили в пресс-службе.

В ноябре 2022 года закончился второй этап. Была проведена модернизация воздуходувной станции и аэротенков на очистных сооружениях. Для устранения органических загрязнений, например, азота и фосфора, были модернизированы аэротенки с внедрением технологии с делением на зоны дефосфотации, денитрификации и нитрификации. Из-за большой подачи кислорода в аэротенки была увеличена глубина очистки, это позволит улучшить качество сбрасываемой воды. Замена воздуходувного и насосного оборудования позволяет обеспечивать эффективную биологическую очистку сточных вод. Также, при использование новых энергоэффективных насосов возможно снизить энергопотребления системы водоотведения.

«Первые результаты лабораторных исследований уже показали улучшение качества очищенных сточных вод», — подчеркнули в пресс-службе. В результате проведённых работ фактическая мощность очистных сооружений возросла до 30 тысяч кубометров в сутки. А впоследствии проект позволит экономить в затратах на потреблении электроэнергии на сумму 1,7 миллиоонов рублей в год.