Псковичам сообщили о повышении пенсий в 2023 году

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Страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров в России будут повышены на 4,8 % с 1 января следующего года. Об этом сообщила заместитель председателя комитета по соцполитике Совета Федерации Елена Бибикова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM.

По её словам, это составит не менее тысячи рублей прибавки к среднему размеру пенсии. Также, Елена Бибикова сообщила, что ежегодно с 1 февраля увеличиваются размеры ежемесячных денежных выплат, которые положены ветеранам боевых действий, инвалидам и другим получателям, у которых были раньше льготы. «Сейчас мы закон о бюджете приняли, заложена прогнозная еще величина индексации по этому году, она будет известна только в январе. Так вот, пока с 1 февраля заложено повышение ЕДВ на 12,4 %», — подчеркнула сенатор.

С 1 апреля обычно увеличиваются государственные соцпенсии. Речь идет о выплатах, которые устанавливаются на пять лет позже, либо о пенсиях по инвалидности для тех, кто никогда не работал. «У них увеличение также с учетом промежуточной индексации. Увеличение составляет 13,6 % (по-моему, не ошибаюсь), а индексация пособия будет, пенсии этой, 3,3 % с 1 апреля. Если брать промежуточную индексацию апрель 2022-го – апрель 2023-го, это 13,6 %, все правильно», — уточнила гостья студии.

С 1 августа увеличатся пенсии только неработающим. А работающим пенсионерам будет производится ежегодный перерасчет пенсий, начиная с 1 августа. В этом году он тоже будет проводиться, уточнила спикер.

Елена Бибикова выделила ещё один момент при начислении пенсии.«У нас в регионе достаточно большое количество людей, которые получают пенсию ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. Они получают не пенсии, а суммарный доход: ни один неработающий пенсионер не может получать совокупную выплату ниже прожиточного минимума. Их много, по-моему, больше 20 тысяч в регионе. Прожиточный минимум утверждается ежегодно. В нашем регионе на федеральном уровне он утвержден, 12 363 рубля, в прошлом году 11 с небольшим было», — подчеркнула Елена Бибикова. Спикер заявила, что при планировании бюджета эта величина также будет учтена.