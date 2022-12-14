В Финском парке Пскова заливают каток

Фото: Telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина

О заливке катка в Финском парке сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

На катке появится новое ограждение с гирляндами. Также, будут установлены камеры видеонаблюдения, появится новая звуковая аппаратура с колонками. Кроме того, планируется установить отапливаемый модуль для проката.

Работать каток будет при благоприятных погодных условиях ежедневно. Время работы: с 12:00 до 22:00.Кроме того, возле катка будут установлены палатки с кофе и фуд-траки с едой. Отмечается, что вход на каток будет бесплатным, а вот за коньки жителям придётся заплатить символическую сумму.