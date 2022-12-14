Завершаются работы по реставрации церкви и башни Псково-Печерского монастыря

Фото: телеграм-канал АНО "Возрождение"

В Печорах завершается реставрация церкви Николы Вратаря и Никольской башни, которые входят в ансамбль Псково-Печерского монастыря. Об этом сообщает Телеграм-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и в Псковской области».

По словам реставраторов, до конца недели в Печоры привезут отреставрированные и покрытые позолотой кресты, которые установят на главках куполов церкви. Перед установкой их освятят. После чего реставраторы разберут строительные леса.

В организации отметили, что в настоящее время работы внутри церкви Николы Вратаря выполнены на 80%. Помимо внутренней отделки стен, здесь отреставрировали древнюю кованую дверь. Другие деревянные двери и окна заменят на новые, изготовленные по историческим образцам. Чтобы сделать их, у специалистов ушло восемь месяцев.

Основные виды выполненных по проекту работ:

- реставрационный ремонт фундаментов, строительство отмостки по периметру здания;

- реставрационный ремонт стен из известняковой плиты с забутовкой (расчистка участков кладки стен из известняковой плиты;

- инъектирование трещин;

- реставрация отделочных слоев;

- реставрационный ремонт кровли.