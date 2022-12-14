Десять лучших муниципалитетов Псковской области получат грантовые средства

Фото: telegram-канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Результаты работы муниципалитетов в этом году подвели в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«Впервые итоги подводятся по комплексной методике, разработанной и внедрённой правительством области. Формируемый рейтинг учитывает доверие жителей района к органам власти, исполнение поручений президента, показатели нацпроектов, внимание к обращениям граждан, уровень поддержки местных инициатив, качество работы с бюджетом», — поделился глава региона.

Десять лучших муниципальных образований получили гранты в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.В списке лучших муниципалитетов по итогам 2022 года оказались:

— Островский район,

— Псков,

— Бежаницкий район,

— Порховский район,

— Пыталовский район,

— Себежский район,

— Усвятский район,

— Дедовичский район,

— Дновский район,

— Опочецкий район.

«Искренне поздравляю тех, кто в режиме 24/7 работал над нацпроектами, решал поставленные задачи, получал и реализовывал дополнительные средства, трудился «и за себя, и за соседа», — заключил Михаил Ведерников.