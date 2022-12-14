Десять лучших муниципалитетов Псковской области получат грантовые средства

Фото: telegram-канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова
Результаты работы муниципалитетов в этом году подвели в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
«Впервые итоги подводятся по комплексной методике, разработанной и внедрённой правительством области. Формируемый рейтинг учитывает доверие жителей района к органам власти, исполнение поручений президента, показатели нацпроектов, внимание к обращениям граждан, уровень поддержки местных инициатив, качество работы с бюджетом», — поделился глава региона.
Десять лучших муниципальных образований получили гранты в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.В списке лучших муниципалитетов по итогам 2022 года оказались:
— Островский район,
— Псков,
— Бежаницкий район,
— Порховский район,
— Пыталовский район,
— Себежский район,
— Усвятский район,
— Дедовичский район,
— Дновский район,
— Опочецкий район.
«Искренне поздравляю тех, кто в режиме 24/7 работал над нацпроектами, решал поставленные задачи, получал и реализовывал дополнительные средства, трудился «и за себя, и за соседа», — заключил Михаил Ведерников.