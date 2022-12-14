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НовостиОбщество14 декабря 2022 12:04

Более 11 километров дорог планируется спроектировать для освещения в Пскове

Источник:kp.ru
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В Пскове планируют спроектировать освещение более 11 километров дорог в следующем году. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

«На следующий год есть планы продолжить освещение городских окраин. Плюс к этому разрабатываем проект строительства линий освещения еще 8 улиц. В общей сложности будет спроектировано освещение более 11,5 км дорог», - делится Борис Елкин.

Глава Пскова также рассказал, что закончилась установка освещения на Алмазной и Шоссейной улицах. На них были установлены 28 фонарей за счет городского бюджета. Не обошли стороной и Железнодорожную улицу, на которой поставили 44 фонаря.