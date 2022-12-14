Псковские теплосети за год заменили более 10 километров сетей

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В Пскове было заменено 10 километров сетей горячей воды и сетей отопления. Об этом в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» 14 декабря рассказал директор Псковских тепловых сетей Игорь Максимов.

По его словам, все ремонтные и инвестиционные программы, которые запланированы в ближайшем будущем, утверждены организацией и будут выполнены. «Вот остались последние штрихи инвестпрограммы, в ближайшие недели мы её завершим. Мы уже завершили ремонтные программы», – заявил Игорь Максимов.

Спикер рассказал, что в 2022 году межсезонье длилось четыре месяца, вместо установленных пяти-семи. «Ведь какая была жара да? Люди ходили в шортах, в майках и вообще без оного. А представляете, сварщик в специальном костюме, в маске. А ребята варили! И ведь никто не ушел, не бросил, не сказал: «Нет, мне некомфортно, я пойду». Никто не бросил свое рабочее место. Я коллективу благодарен. Именно поэтому сделали такой большой объем работ», – подчеркнул директор Псковских теплосетей.

Эксперт сообщил, что за минувший год в Пскове заменили десять километров сетей горячей воды и сетей отопления и практически весь объем работ провели за четыре месяца межсезонья. «Это очень много. Хотя по букварям, как я всегда говорю, по нашим направлениям в среднем в год должно меняться 3% сетей, чтобы поддержать нормальный ресурс. Ну, считайте, мы 540 километров сетей обслуживаем. Значит, в год мы должны менять 18. Мы 10 поменяли и считаем это большим достижением», – акцентировал внимание спикер.

Он пояснил, что летом проводится много строительных и дорожных работ, поэтому замена 18-ти километров сетей вызвала бы дополнительную нагрузку для передвижения по городу. «Город может спать спокойно, критического в износе сетей ничего нет. На это есть Псковские тепловые сети, и мы со всеми делами разберемся. Но десять километров в год сетей надо менять. Мы меняем самые плохие», – уточнил Игорь Максимов. Кроме того, предприятие поменяло семь тонн электронов, что составляет два грузовика.