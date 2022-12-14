В Пскове разработают проект по освещению восьми улиц

Фото: telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина

Еще восемь псковских улиц планируют оборудовать линиями освещения. Проект будет разрабатываться в следующем году. Помимо этого, будут продолжаться работы по освещению городских окраин. Об этом заявил глава города Борис Елкин в своем Телеграм-канале.

В общей сумме планируется провести освещение более 11,5 километров дорог. Напомним, в текущем году 28 фонарей появилось на улице Алмазной. Работы выполнены на средства городского бюджета.Кроме того, 44 новых фонаря установили на улица Железнодорожная, а это более 2 километров дороги.

«Каждый год мы стараемся делать псковские улицы светлее. В прошлом году это были Рижский проспект от Рокоссовского до Балтийской, Гаражный проезд, улица Новгородская», – поделился с жителями Борис Елкин.