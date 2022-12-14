В Пскове приступили к украшению центральной новогодней ели

. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

В Пскове началась работа по украшению главной ели на Октябрьской площади. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

«В этом году она будет светиться огнями 60 гирлянд длиной 40 метров каждая», — написал глава города. Декор новогодней красавицы будет в серебристо-синих тонах. Ель украсят алюминиевыми полумесяцами с шарами и каплями.

Отмечается, что в работе по украшению главного символа нового года используется две вышки и даже самосвал. Специалисты заверили, что украсят центральную елку в течении двух дней.