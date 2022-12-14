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НовостиОбщество14 декабря 2022 14:00

В Пскове приступили к украшению центральной новогодней ели

Источник:kp.ru
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Фото: Андрей СТЕПАНОВ

В Пскове началась работа по украшению главной ели на Октябрьской площади. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

«В этом году она будет светиться огнями 60 гирлянд длиной 40 метров каждая», — написал глава города. Декор новогодней красавицы будет в серебристо-синих тонах. Ель украсят алюминиевыми полумесяцами с шарами и каплями.

Отмечается, что в работе по украшению главного символа нового года используется две вышки и даже самосвал. Специалисты заверили, что украсят центральную елку в течении двух дней.