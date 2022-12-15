Новогоднюю ель в Великие Луки доставят 15 декабря

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Сегодня, 15 декабря, в Великие Луки привезут главную новогоднюю ель. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в администрации города.

Перевозка ели пройдёт по маршруту: Октябрьский проспект - проспект Ленина - улица Некрасова - площадь Ленина с 9:00 до 19:00. «Настоятельно просим воздержаться от парковки автотранспортных средств по данному маршруту и предусмотреть соответствующие пути объезда по городу», — сообщили в администрации.

Ранее стало известно, что центральную елку в Великих Луках установят до 20 декабря.