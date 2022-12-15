В великолукской деревне в трех домах появился газ

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В деревне Булынино Великолукского района провели природный газ. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Псковской области.

В деревне Булынино закончились работы по врезке и пуску газа в газораспределительный газопровод. В результате у газу были подключены многоквартирные дома № 1, 3, 5 на улице Центральной.

Теперь жители смогут воспользоваться природным газом для бытовых нужд.

Финансирование на подключение газа в деревне Булынино выполнено за счёт средств областного бюджета и местного бюджета на условиях софинансирования. Таким образом, бюджетные расходы составили 1,7 миллиона рублей.