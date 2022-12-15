15 декабря днем в Псковской области ожидается до - 9 градусов

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По прогнозам синоптиков 15 декабря в Псковской области ожидается облачная погода. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Прогнозируется выпадение осадков в виде небольшого снега. По югу области ожидается умеренный снег. Ветер будет дуть южных направлений, умеренный. Средняя температура днем составить от -4 до -9 градусов, ночью будет колебаться от -9 до -14 ниже нуля.

В Пскове будет небольшой снег. Дневная температура опустится до -8 градусов, ночью будет варьироваться от -11до -13 градусов. В Великих Луках 15 декабря ожидается снег, ночью небольшой. Температура днем от -4 до -6 градусов, ночью похолодает до -10.