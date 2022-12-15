Первый в Псковской области рибейт получил фильм «Плакать нельзя»

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Первый рибейт от Псковской области в размере 1 миллиона рублей получила съёмочная команда, которая сняла фильм фильм «Плакать нельзя». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В этом году эта картина открыла кинофестиваль «Западные ворота». Его презентовал кинопродюсер Вадим Быркин совместно со съёмочной командой и актёрами. Режиссером картины стала Наталья Назарова. Главную роль сыграла псковичка Светлана Чуйкина.

«Фильм получился очень проникновенный: он о семейных ценностях, о материнской любви, о взаимопомощи и поддержке. Он заставляет задуматься: насколько государство может вмешиваться в жизнь семьи? Где проходит та грань, когда ребёнка надо спасать от родителей?», — поделился впечатлениями глава региона. Он порекомендовал всем псковичам познакомиться с кинокартиной.

Напомним, организаторы киносъёмок на территории Псковской области могут поучаствовать в конкурсе и получить субсидию на возмещение части затрат.