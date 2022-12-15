В Псковской области прогнозируют подъём заболеваемости свиным гриппом

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Об увеличении заболеваемости свиным гриппом в Псковской области расказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Припутенко в беседе с корреспондентом ПАИ.

По словам эксперта, впервые свиной грипп в регионе выявили в период с 14 по 20 ноября. Однако, несколько недель назад зафиксировали ещё пять случаев заболевания, а на прошлой неделе заболели ещё 10 человек.

Елены Припутенко сообщила, что к Новому году ожидается рост заболеваемости. «Свиной грипп у нас есть, и заболеваемость будет расти, так же и с острыми-респираторными вирусными инфекциями, и с гриппом», — подчеркнула спикер.

Глава областного управления Роспотребнадзора также напомнила гражданам о мерах профилактики. Необходимо соблюдать правила личной гигиены, носить маски в общественных местах. Также, необходимо по возможности избегать массового скопления людей. «Чаще проветривайте и убирайте помещение», — порекомендовала Елена Припутенко.