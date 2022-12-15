Псковский «Медиацентр 60» наградили в центре «Мой бизнес»

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Медиахолдингу «Медиацентр 60», в состав которого входит «Комсомольская правда в Пскове», вручили награду Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области. Накануне, 14 декабря в здании ЗАГС Пскова состоялась ежегодная конференция «Вектор предпринимательства». На мероприятие подвели итоги деятельности организации в 2022 году.

Также, на церемонии вручили награды самым активным партнерам и предпринимателям области в различных номинациях. Медиахолдинг «Медиацентр 60» одержал победу в номинации «Информационный партнер».

Конференция в этом году прошла в гибридном формате. На мероприятии состоялось не только награждение лучших субъектов малого и среднего предпринимательства и партнеров центра «Мой бизнес», но и прошёл финал игры «Бизнес-знаток», которая проходила по мотивам известной передачи «Что? Где? Когда?».

Организация, оказывающая содействие предпринимателям Псковского региона, существует уже 13 лет. Последние три года она работает под брендом «Мой бизнес». Основными направлениями деятельности организации являются:

—предоставление поручительств по кредитным обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства,

—организация дополнительного профессионального обучения населения основам предпринимательства,

—содействие в организации подготовки квалифицированных кадров для малого и среднего предпринимательства,

—оказание информационной поддержки предпринимателям,

—организация и проведение выставочной деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства,

—проведение аналитических исследований и мониторинга и другие.

Псковское агентство информации активно сотрудничает с центром «Мой бизнес» и реализует много значимых проектов в бизнес-среде.

Например, при поддержке медиахолдинга выходит видеопроект «Бизнес-клуб», а также еженедельно проходят круглые столы, на который обсуждаются вопросы развития бизнеса.

Отметим, что в 2021 году АНО «Медиацентр 60» также был награждён за победу в номинации «Информационный партнёр».