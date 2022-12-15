Почти 200 соотечестннеников из-за рубежа переехали в Псковскую область

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Всего 189 соотечественников вернулись в Псковскую область благодаря госпрограмме. Такие данные получены за 11 месяцев 2022 года. При учёте членов их семей население Псковской области выросло на 467 человек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

В Правительстве Псковской области прошло заседание межведомственной комиссии, которая контролирует реализацию мероприятий по содействию переселению в Российскую Федерацию соотечественников, которые проживают за рубежом. Они осуществляются в рамках госпрограммы «Содействие занятости населения». Мероприятие прошло под руководством первого заместителя губернатора Веры Емельяновой.

За 11 месяцев этого года заявления на участие в программе были приняты от 265 граждан. Большинство из заявителей были гражданами Украины. На поддержку соотечественников в 2022 году выделили 8,2 миллиона рублей, средства были получены из федерального бюджета.

Начальник Управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области Юрий Федоров подчеркнул, что за последние годы количество возвращающихся соотечественников сократилось. По его мнению, этому способствовали антиковидные ограничения.

Врио председателя регионального комитета по труду и занятости Алена Трунова сообщила о занятости вновь прибывших граждан. Она пояснила, что более 60% прибывших — люди трудоспособного возраста. Более половины из них уже трудоустроились.

Отдельно был рассмотрен вопрос переселения в Псковскую область соотечественников из Прибалтики. Это связано с тем, что Псковская область яв ляется лидером по количеству переезжающих из Латвии. Так в текущем году статус переселенца в Псковскую область получил 171 человек, это в два раза превышает показатель 2021 года. Соответствующей информацией поделилась руководитель представительства МВД России в Латвийской Республике Алена Шагурина. Она акцентировала внимание на качественном и конструктивном сотрудничестве с региональным комитетом по труду и занятости. Кроме того, Алена Шагурина отметила растущий спрос среди соотечественников, которые проживают в Латвии, на консультации для участия в программе переселения. Их за 2022 год провели на 40% больше.

В рамках мероприятия обсудили меры поддержки граждан, которые переселяются в регион. Также обсудили возможность расширения пакета соцгарантий.Первый вице-губернатор пояснила, что важен весь комплекс мероприятий, которые предусматривает госпрограмма переселения.

Она сообщила, что каждое заявление сотрудники обрабатывт вручную. Это ускоряет процесс принятия решения по возвращению россиян на родину. По решению комиссии в области планируют создать рабочую группу. Её участники будут работать над дополнительными возможностями поддержки соотечественников.

Напомним, что с 2010 в рамках подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Псковскую область соотечественников, проживающих за рубежом» государственной программы Псковской области «Содействие занятости населения» в регион вернулись более 11 тысяч соотечественников и членов их семей. Отмечается, что в их числе 176 врачей различной специализации и 184 других медицинских работников, также 245 учителей и воспитателей, 252 инженера, 300 специалистов строительных профессий.