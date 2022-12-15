15 единиц техники задействованы в уборке снега в Великих Луках

Фото: Telegram-канал главы Великих Лук Николая Козловского

11 единиц спецтехники МП «Спецавтохозяйство» участвовали в уборке снега в Великих Луках ночью. Днем последствия снегопада убирают 15 единиц техники. Об этом рассказал глава города Николай Козловский.

По его словам, ночью снегоуборочные работы проводились при помощи трех комбинированных дорожных машин, двух погрузчиков, трех самосвалов и двух тракторов МТЗ с пескоразбрасывателем

Кроме того, использовался один камаз-манипулятор. В итоге было вывезено 490 кубометров снега.

Днём в городе работают три погрузчика, три самосвала, один трактор с пескоразбрасывателем, один грейдер, три трактора МТЗ, две КДМ, один камаз-манипулятор и в добавок две машины с илососом. Помимо этого, на тротуарах и пешеходных переходах трудятся 16 человек.

А 27 человек и трактор от МП «Зеленхоз» продолжают уборку лестниц, сходов, скверов и парков. В общем и целом, управляющие компании задействовали для уборки территорий дворов 138 человек и десять единиц техники. Также 14 рабочих совместно с альпинистами убирают снег с кровли.