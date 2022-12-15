Скидочную карту разработали для членов профсоюзов в Псковской области

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«Дисконтную карту члена профсоюза» разработали в Псковском облсовпрофе. Презентация карты состоялась 14 декабря, сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

«Дисконтная карта члена профсоюза» или «Профсоюзный дисконт», – это универсальная карта, предоставляющая эксклюзивные скидки. Проект направлен на экономию ежедневных расходов членов профсоюзов и на популяризацию профсоюзного движения.

Планируется, что эксклюзивные скидки членам профсоюзов будут предоставлять сотни магазинов и организаций сферы услуг Псковской области. Уже достигнуты договоренности с десятком федеральных партнеров. «Профсоюзный дисконт» будет доступен для членов профсоюзов с первого квартала 2023 года.