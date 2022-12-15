Псковский губернатор возложил цветы в память о погибших журналистах

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Память журналистов, которые погибли при исполнении своих профессиональных обязанностей, почтил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.

В эту памятную дату в нашем городе вспоминают оператора ГТРК «Псков» Валентина Януса, который в 1995 году погиб при командировке в Чечню. Во время съемки фильма «Необъявленная война» оператора ранил снайпер. Ранение оказалась смертельным. Сегодня Михаил Ведерников возложил цветы к мемориальному знаку, который установили в 2022 году у здания ГТРК «Псков».

В России 15 декабря вспоминают российских корреспондентов, операторов и режиссеров, погибших не только в военное время в горячих точках, но и в мирное время в борьбе за оперативную и достоверную информацию. Напомним, День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, отмечается с 1991 года по инициативе Союза журналистов России.