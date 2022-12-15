Школьница из Острова участвует в федеральном этапе олимпиады «Умники и умницы»

Фото: группа «Мнение города Пскова»

Полина Николаева, учащаяся гимназии в городе Острове, представила Псковскую область на федеральном этапе гуманитарной олимпиады «Умницы и умники» в рамках одноименной телепрограммы на Первом канале. Об этом сообщили в группе «Мнение города Пскова» в соцсети «ВКонтакте».

За победу будут бороться 58 одиннадцатиклассников со всей России. В прошлом году в олимпиаде «Умницы и умники» победу одержал школьник из Новоржева Данила Протасов.

Напомним, региональный этап гуманитарной олимпиады «Умницы и умники» проводится в Псковской области уже в десятый раз. В 2022 году в нем поучаствовали 26 десятиклассников из 6 районов и городов Псковской области.