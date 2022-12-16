Псковские школьники будут обучаться в дистанционном формате

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На дистанционное обучение отправят школьников Пскова со следующей недели. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время прямой линии на телеканале «Россия 24».

«В первую очередь хочу всем пожелать здоровья, потому что, к сожалению, сейчас сезонная заболеваемость гриппом растёт на 35-40 % еженедельно, и мы даже со следующей недели вынужденно отправим деток в Пскове на дистанционное обучение», — поделился глава региона. Губернатор призывает жителей региона соблюдать меры предосторожности, чтобы предотвратить рост заболеваемости ОРВИ.

Ранее сообщалось, что в Псковской области ожидают подъём заболеваемости свиным гриппом.