Великолучанка пожаловалась губернатору на дефект новых подземных переходов

Фото: с телеканала «Россия 24».

Пенсионерка Галина Попова из Великих Лук спросила главу региона о новых городских подземных переходах. Михаил Ведерников ответил на вопрос во время прямой линии на телеканале «Россия 24».

«Для чего переход нужен был, нам непонятно. Поставили какие-то шесть кибиток по всей площади. Как и куда идти? Указателей нет. Но даже если сообразишь куда идти, там очень скользко. Для устранения этой причины положили резиновые коврики. Но положили только на один лестничный марш. Господин Беляев сказал, что там не скользко. Мне бы хотелось, чтобы он сам туда спустился. Нет поручней. Говорят, что они ещё в работе. А как тогда открыли эти переходы, если того нет, этого нет? Ведь уровень травматизма сейчас повысится именно из-за переходов. Я сама там упала. И не я одна! Когда будет официально открыт переход?» — поинтересовалась Галина Михайловна.

«Вы правы, я был там не так давно. Обратил внимание, что эта плитка не для улицы, она очень скользкая. Мы сейчас Беляева включим. Поручней в проекте изначально не было, но их уже устанавливают. Резиновое покрытие должно быть уложено везде», — подчеркнул глава региона.

Глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев ранее заявил: «Объект построен в соответствии с проектом. Рабочее движение открыто для разгрузки городского автотранспорта. Но в процессе эксплуатации был выявлен дефект плитки — её скользкость. Приняты первичные меры: на половине лестничных маршей выложено резиновое покрытие. Оно будет положено на всех маршах. С 14 декабря начали устанавливать поручни. Объект доведём до ума. Также введём в конце января в эксплуатацию платформы для маломобильных групп пешеходов. До конца года завершим установку поручней».

Губернатор Михаил Ведерников заверил, что лично будет контролировать работы.