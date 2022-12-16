«Дача Деда Мороза» в Пскове начнёт работу с 17 декабря

Фото6 Театрально-концертная редакция Пскова

«Дача Деда Мороза» откроется в парке Строителей в Пскове 17 декабря. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции области.

«Вы попадете в мир сказки, чудес и тайн», – пообещали псковичам и туристам в ТКД. Гостей ждёт театрализованное представление и интерактивная программа. Псковичам предлагают лично пообщаться с главным зимним волшебником, загадать желание или рассказать о самых волшебных мечтах. Кроме того, на даче можно будет узнать о быте Деда Мороза. В праздничные дни главный герой Нового года готов раскрыть свой секрет гостям. Помимо этого, посетителей будет ждать северное сияние. Здесь не только покажут это фантастическое явления, но и познавательно расскажут о нем.

Во дворе дачи появятся арт-объекты «Ледяная и лубяная избушка с зайчиком и лисичкой», «Снежная королева», «Полумесяц», «Избушки», «Лукоморье». А в центре двора пообещали организовать елку, ледяные горки, яркие огни, шатер из гирлянд. Также на территории будет работать фудтрак с новогодними угощениями.