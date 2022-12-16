Новое кафе планируют открыть в историческом здании Пскова

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Новое кафе может появиться в историческом здании в центре Пскова, в Доме Тропина по улице Советской, дом 29. Об этом корреспонденту «Псковской правды» сообщил владелец здания, директор ООО «Гриал».

По его словам, сейчас в здании ведется реконструкция. Владелец Дома Тропина пояснил, что на момент приобретения, строение было в плохом состоянии. Директор ООО «Гриал» выкупил здание ещё в 2019 году. На проектирование объекта ушло около года. По его словам, было необходимо согласовать много деталей с комитетом по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Лишь после того, как ведомство выдало разрешение на проведение работ, здание начали приводить порядок. «Работы начались где-то в середине 2020-го. Мы почти полгода грязь оттуда вытаскивали, там всё было гипроком зашито, перекрытия были гнилые. Была пристройка у этого здания, мы её разобрали и переложили. В самом здании перекрытия поменяли все, кровлю переделали», – поделился владелец дома.

Специалисты установили новые окна. По плану необходимо заказать входные двери согласно дореволюционному рисунку постройки. Директор ООО «Гриал» отметил, что двери привезут из Санкт-Петербурга, их выполнят по старинной фотографии, а установят уже в следующем году. Кроме того, в 2023 году будет благоустроен и фасад здания. Внутренняя отделка помещения, как отметил собеседник, практически завершена.

По словам владельца, ещё около двух лет уйдет на ремонт здания. «На следующий год снаружи оно будет выглядеть как новое. Потом оно ещё лет 100 простоит. Пока здание будет просто стоять красивое», – отметил владелец памятника архитектуры.

По его словам, там может открыться что-то для туристов, а часть здания может стать точкой общественного питания. «Но у нас же всё меняется. Год назад был план — там должен был быть общепит, думал, что лучше всего найти арендатора под его открытие. Но дальше, посмотрим, что будет. Пока ремонтируем, чтобы не развалилось», – заключил владелец здания.

Накомним, в 1888 году этот земельный участок со старым домом приобрел Михаил Тропин. А в 1890 году он устроил в здании «заведение для выделки минеральной воды». Известно, что дом на улице Советской, 29 пережил две войны и революцию.