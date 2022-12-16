На 64-м году жизни в Пскове скончался заслуженный учитель России Иван Моисеев

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16 декабря в Пскове стало известно о кончине заслуженного учителя России Ивана Моисеева. Преподаватель Псковского технического лицея ушел на 64-м году жизни, сообщили в образовательном учреждении.

«Ушел из жизни отзывчивый человек с добрым сердцем и открытой душой, настоящий Учитель – преданный своему делу, трудолюбивый и талантливый, любящий свою работу и жизнь. Светлая память об Иване Ивановиче останется в сердцах многочисленных учеников, коллег, родителей, всех, с кем он рядом жил и работал», – сообщил коллектив лицея.

Более 25 лет Иван Моисеев был преподавателем Псковского технического лицея и преподавал астрономию и физику. За годы работы он получил звание кандидата педагогических наук и руководил Физико-математической школой лицея.

Коллеги и студенты Псковского технического лицея принесли соболезнования родным и близким Ивана Моисеева.