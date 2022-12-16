Псковский губернатор ответил на вопрос об освещении микрорайона Паневик

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Жители микрорайона Паневик в Пскове на прямой линии задали вопрос губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову касательно освещения улиц.

«Да, я знаю эту проблему, мы с Борисом Андреевичем её обсуждали. И занимаемся сейчас её решением. Речь, если я не ошибаюсь, идёт о 15 улицах, поэтому была заказана проектно-сметная документация, по-моему, порядка 400–500 тысяч рублей на неё потрачено, пройдена экспертиза, и со следующего года уже переходим к стадии строительно-монтажных работ, на эти цели предусмотрено десять миллионов», — прокомментировал этот вопрос галва региона. По его словам, в течение следующего вопрос с освещением 15 улиц должен быть решен.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Пскове освещение появилось на улице Алмазной и Железнодорожной.