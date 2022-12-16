Врач-невролог рассказала псковичам об основных признаках мигрени

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Для мигрени характерна односторонняя боль, которая сосредотачивается преимущественно в лобно-височной области. Об этом в эфире радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM рассказала заведующая неврологическим отделением Псковской областной клинической больницы, главный внештатный невролог Наталья Павлова.

По её словам, мигрень является очень распространенным заболевание нервной системы. «Пациент к вам приходит уже со стереотипными приступами. Сразу обращаю внимание, что это не единственный приступ в жизни, это не эпизод, который был много-много лет назад и вдруг потом повторился через 20 лет, а стереотипные, повторяющиеся приступы очень интенсивной, как правило, односторонней головной боли и, как правило, пульсирующего характера», — поделилась врач.

Врач рассказала, что на приёме врач обязан задать вопрос, чем сопровождаются такие приступы. Пациенту, чаще всего, становится неприятно находиться в ярком помещении или при громких звуках. Может отмечаться тошнота или рвота. Также у человека с мигрень повышенное раздражение: ему хочется спрятаться в темной комнате, поспать, так как сон помогает купировать приступ. Набор таких жалоб может служить основанием для постановки диагноза «мигрень».

«Как правило, начинается боль с одной стороны, но, если приступ разворачивается и, допустим, если пациенту не помогают обычные обезболивающие препараты, не исключено, что боль может диффузно перейти на обе стороны. Иногда пациенты говорят, что за глазом болит, говорят, что именно висок с радиацией, ретробульбарно отдает за глаз. Это тоже очень частые симптомы», — подчеркнула медик.

Наталья Павлова сообщила, что пациенты могут жаловаться на частную смену настроения по время приступов: либо они эйфоричны, либо, наоборот, ощущают себя подавленными, замкнутыми.

Некоторые пациенты еще используют понятие «аура». Люди, страдающие мигренью, перед приступом могут сталкиваться с мельканием перед глазами мушек, светящимися точками, зигзагами или предметами. Затем возникает так называемая «скотома», как слепое пятно по центру. Это является предвестником приступа. В таких случаях он может случится через 30, 40, 60 минут.«Это классика. Это может сопровождать головную боль», — рассказала Наталья Павлова.