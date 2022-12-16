В Псковской области обнаружили коронавирус у 15 пациентов

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В Псковской области зафиксировали 15 новых случаев коронавируса за сутки. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

Известно, что всего с начала пандемии опасным заболеванием заразились 125 816 человек. За сутки в регионе выздоровели ещё 12 человек, всего – 123 578. При этом за минувшие сутки ни один человек не погиб, а начала пандемии от коронавируса скончались 1 953 человека.

В Пскове обнаружено шесть новых случаев заражения, в Великолукском, Красногородском и Порховском районах — по одному. В Дедовичском районе зафиксировали коронавируса у двух пациентов , в Пустошкинском районе — четыре.