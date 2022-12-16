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НовостиОбщество16 декабря 2022 14:26

С 19 декабря в школах Псковской области вводится дистанционное обучение из-за гриппа и ОРВИ

Источник:kp.ru
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников внес уточнения по введению дистанционного режима обучения в Пскове. Об этом глава региона сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» в рубрике «Тема».

«Всем общеобразовательным организациям Псковской области рекомендуется ограничить проведение массовых культурных, спортивных и других мероприятий в закрытых помещениях до 25 декабря», – заявил губернатор.

Такие решения в Псковской области приняты в целях снижения уровня заболеваемости гриппом в общеобразовательных учреждениях на основе рекомендаций Роспотребнадзора. Ограничения продлятся с 19 по 25 декабря