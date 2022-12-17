Посетителей эвакуировали после анонимного звонка в одном из ТРК Пскова

На месте инцидента работает МЧС

Посетителей и работников торгово-развлекательного комплекса в Пскове акваполис эвакуировали после анонимного утреннего звонка. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили управляющие комплексом.

По словам очевидцев, эвакуация началась в 10:34 и за полтора часа работники комплекса не получили разрешения вернуться внутрь. Многие посетители после получаса ожидания окончания проверки комплекса разъехались.

«Нам, действительно, позвонили, – сообщили нашей редакции управляющие ТРК. – Но мы не можем разглашать информацию до приезда специалистов и проверки помещения».

На месте работает один пожарный расчет, ожидается прибытие полиции.