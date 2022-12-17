20-градусные морозы придут в Псковскую область к ночи

До -21 градуса может похолодать 18 декабря в Псковской области, сообщает Псковский гидрометцентр. Прогноз погоды опубликовали на сайте ГУ МЧС России по Псковской области.

18 декабря в Псковской области ожидаются 20-градусные морозы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В регионе ожидается юго-западный ветер от 3 до 8 метров в секунду и облачная погода с прояснениями.

Существенных осадков не пройдет, однако с ночи до утра в большинстве районов образуется туман.

Ночью температура воздуха местами опустится до -21 градуса, днём столбик термометра покажет от -9 до -4 градусов.

Атмосферное давление будет высоким.