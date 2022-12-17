В Финском парке Пскова заработал каток

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В Пскове на территории Финского парка состоялось долгожданное открытие катка. Радостной вестью для многих псковичей поделился в своем Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что каток впервые открылся в 2021 году и обогнал все любимые катки псковичей по посещаемости. В этом году все задумки и предложения были доработаны и воплощены в жизнь, поэтому у катка появится новое ограждение, видеонаблюдение и помещение с отоплением, где можно будет взять в прокат коньки и переобуться. Кстати, коньки также закуплены новые.

По-прежнему гостей катка встретят фуд-траки с едой и напитками, а на территории катка будет играть музыка.

Вход бесплатный, работает каток с 12.00 до 22.00.