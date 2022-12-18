ОЭЗ «Моглино» вошла в число лидеров рейтинга инвестиционной привлекательности в России

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Особая экономическая зона «Моглино», располагающаяся в Псковской области стала одним из лидеров VI Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон России. Об этом сообщило Минэкономразвития РФ.

Всего в ежегодном рейтинге участвовали 28 экономических зон России. Среди 22 регионов, Псковская область с «Моглино» поделила пальму первенства среди промышленно-производственных ОЭЗ с Республикой Татарстан и его ОЭЗ «Липецк» и «Алабуга».

В число лучших ОЭЗ технико-внедренческого типа вошёл технополис «Москва» и «Дубна» из Московской области и Санкт-Петербурга.

«В 2022 году Национальный рейтинг инвестиционной привлекательности ОЭЗ России формировался с учётом глобальных вызовов мировой экономики, среди которых промышленная революция 4.0, императивы устойчивого развития и изменение цепочек добавленной стоимости. «Бизнес-навигатор» — это единое окно для инвесторов, планирующих реализацию своих проектов в короткие сроки и с наименьшими издержками», — отметил директор АКИТ Андрей Шпиленко.

Проектирования ОЭЗ продолжают доказывать свою самоокупаемость перед государственным бюджетом.

«Объём уплаченных в бюджет платежей резидентов ОЭЗ уже почти в три раза превышает объём полученных льгот. За счёт господдержки резиденты возместили свои затраты на создание рабочих мест и производство продукции, а государство вернуло в бюджет все направленные средства в полном объёме», — подчеркнул заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

Резиденты уплатили больше средств, чем было вложено бюджетными инвестициями в инфраструктуру. При 303 млрд, федеральные средства составили 237,2 млрд рублей.

В 2021 году ОЭЗ «Моглино» заняла пятое место в рейтинге инвестиционной привлекательности. Годом ранее ОЭЗ «Моглино» получила высокую оценку от минэкономразвития. Показатель эффективности функционирования экономической зоны составил 89%.