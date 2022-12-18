В Великих Луках прошел митинг-концерт в поддержку российских участников спецоперации

Кадр с Telegram-канала Николая Козловского

Митинг-концерт «Сильный народ — сильная Россия!» прошел в поддержку российских военнослужащих, находящихся в зоне СВО, в Великих Луках 18 декабря. Об этом сообщил глава города Великие Луки Николай Козловский в своем Telegram-канале.

Организатором мероприятия является Псковское областное общественное движение «Народно-патриотический молодёжный фронт». Мероприятие прошло около Краеведческого музея и собрало более 850 человек.

Среди участников были представители политических партий, молодёжных и ветеранских объединений, волонтёрских организаций, трудовых коллективов предприятий и организаций города. Концертные выступления представили творческие коллективы и солисты Великих Лук.

«Можно уверенно сказать, что участниками мероприятия стали неравнодушные к судьбе нашей страны люди, которые поддерживают и переживают за военнослужащих, участвующих в спецоперации. Так исторически сложилось, что у нашего государства надёжными союзниками всегда были только армия и флот, а опорой служил народ с его сильным и стойким характером. Именно единство всегда обеспечивало нам Победу. Так было и так будет!», - заключил Николай Козловский в своем сообщении.