На время дистанта в Пскове введут дежурные классы для младшеклассников

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Для школьников 1-4 классов организуют работу дежурных классов во время дистанционного обучения в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

«Все образовательные учреждения переходят от очной к электронной форме обучения с использованием дистанционных технологий. Исключение составит начальная школа. Для учеников 1-4 классов будет организована работа дежурных классов. При необходимости родители смогут приводить детей в школу для присмотра и ухода. Смешиваться классы не будут», - поделился глава города.

Карантин с дистанционным обучением в школах и местах дополнительного образования Пскова пройдет с 19 по 25 декабря. По словам Бориса Елкина, предписание Главного государственного санитарного врача по Псковской области из-за повышения числа заболевших гриппом и ОРВИ среди школьников стало основой для такого решения.

«Дистант – эффективный способ остановить распространение вирусных заболеваний. Такой опыт у наших школ есть. Надеюсь, что эта мера не повлияет на качество учебного процесса и поможет уберечь здоровье наших детей», - заключил Борис Елкин.