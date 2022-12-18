В Пушкинском музее увеличилось количество доступных по «Пушкинской карте» мероприятий

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Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» увеличил число мероприятий, доступных по «Пушкинской карте». О новых мастер-классах, музейных занятиях и программах расскажи в пресс-службе музея.

Владельцы «Пушкинской карты» в возрасте 14-22 лет смогут отправиться в Пушкинский заповедник на мастер-класс по программе «Народная культура». В эту программу входит ряд рукодельных занятий: «Украшение ткани старинным способом «Верховая набойка», «Изготовление мешочка саше (несшивным способом) с травами Пушкиногорья», «Ручное ткачество и плетение народного пояса» и прочие.

Познакомиться с традициями и историей быта в крестьянское время, узнать о убранстве избы и особенностями изготовления русского костюма можно во время музейного занятия «Крестьянские заботы. Зарисовки из жизни Псковской деревни конца XIX века» также доступны по «Пушкинской карте».

Данные программы и мастер-классы проходят в музейном комплексе деревни Бугрово Пушкиногорского района.

В Пушкинские Горы в научно-культурный центр музея по адресу бульвар Гейченко, 1 можно отправиться владельцам «Пушкинских карт» на урок «Прелестные мелочи» (о салонной культуре первой половины XIX века), а также на занятие «В гостиной истинно дворянской...» (о бальных развлечениях пушкинского времени — фантах, шарадах, «переписке» на языке цветов).

С «Пушкинской картой» можно стать учеником на уроке письма «И пальцы просятся к перу, перо к бумаге…» (гостей познакомят с традициями эпистолярного жанра и письменными принадлежностями в пушкинскую эпоху), а также на мастер-классе «Народная картинка — лубок».

Посмотреть афишу с экскурсиями, выставками, музейными программи и занятиями можно на официальном сайте «Михайловского». Там же владельцы «Пушкинской карты» смогут приобрести билеты.

Вход в музейные объекты детям до 16 лет бесплатный. При необходимости экскурсовода, эта услуга оплачивается отдельно.