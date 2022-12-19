Роспотребнадзор выпустил памятку для псковичей об основных различиях между ОРВИ, гриппом и COVID-19

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Памятку Роспотребнадзора касательно различий между гриппом, ОРВИ и COVID-19 опубликовали ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что, с недавних пор, известная для многих псковичей потеря обоняния является признаком только коронавируса. А вот чихание, наоборот, исключает это заболевание. Признаками ОРВИ, чаще всего, являются: чихание, насморк, боль в горле. Кашель, головная боль и боль в суставах будут редкими спутниками ОРВИ.

Фото: памятка Роспотребнадзора

Отмечается, что грипп и коронавирус имеют схожий набор симптомов, однако для Covid-19 характерно искажение вкуса и потеря обоняния. Роспотребнадзор напомнил псковичам, что лучший способ защиты организма является вакцинация. Делитесь памяткой и сохраняйте ее себе, чтобы не потерять.