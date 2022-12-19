В Псковском перинатальном центре 30 декабря пройдёт приём репродуктолога из Санкт-Петербурга

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30 декабря врач-репродуктолог из Санкт-Петербурга Светлана Паскарь проведёт для псковичей бесплатный приём в женской консультации Псковского перинатального центра. Об этом сообщается на странице медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Светлана Паскарь является кандидатом медицинских наук. Она работает в клинике, которая специализируется на лечении мужского и женского бесплодия, программах ЭКО/ИКСИ, в том числе по ОМС, донорских программах, программах сурогатного материнства, программе онкофертильности.

Также врач занимается программой отсроченного материнства, криоконсервацией биологического материала, генетической диагностикой и культивированием в инкубаторе EmbyoScope+.Приём будет проходить для отбора пациентов в программы ЭКО по ОМС. Записаться на приём можно по телефону: (8 8112) 56-92-73, 56-92-59.