Метеорный поток Геминиды над Михайловской церковью заснял пскович

Фото и видео: Пётр Митрофанов, АстроПсков

Астроном-любитель из Пскова Петр Митрофанов заснял метеорный поток Геминиды над Михайловской церковью в Самарской области, Сергиевском районе. Астрономическое явление пскович снимал три часа в ночь на 14 декабря, свои фото он опубликовал в группе «АстроПсков» в социальной сети «ВКонтакте».

«Луна, поднимаясь выше над горизонтом, постепенно засвечивает Млечный Путь. За три с половиной часа съемки на объектив F12мм проработалось только с десяток метеоров потока Геминиды, так как при таких параметрах съемки (10с, F/2.8, ISO 4000) прорабатываются лишь самые яркие метеоры», – поделился Петр Митрофанов.

Мужчина рассказал, что во время семичасовой съемки таймлапса, его объектив зафиксировал порядка 290 метеоров потока Геминиды. «Это является моим личным рекордом по количеству «пойманных» метеоров», – отметил астроном-любитель. По его словам, порядка несколько дней потребуется, чтобы собрать композитный кадр с метеорами воедино.

Очень яркий метеорный поток Геминиды можно смотреть с 4-17 декабря. Поток метеоров направляется прямо к Земле, догоняя её. Скорость метеоров низкая, но очарования это не умоляет.