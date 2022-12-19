Двух щенков овчарки приняли на службу в псковскую колонию

6-месячные Лиджи и Лотта приступили к службе в псковской колонии

Два щенка породы бельгийская овчарка из племенного питомника служебного собаководства УФСИН России по Калининградской области приехали на службу в Псковскую область. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УФСИН России по региону.

В скорого времени собаки приступят к несению службы в следственном изоляторе № 2 в городе Великие Луки и в исправительной колонии № 4 в Середке.Кинологи подразделений уже работают с Лиджи и Лоттой. Такие имена получили щенки при рождении. Пока четвероногие привыкают к местности и адаптируется к служебным будням. В свои 6 месяцев собаки успешно проходят курс общей и специальной дрессировка. Их специализация будет направлена на разыскные мероприятия.

«Не может не радовать тот факт, что к нам прибыло пополнение. Для нас это ценное приобретение, так как собаки данной породы универсальны и хорошо обучаемы. К самостоятельному несению службы они приступят уже в начале следующего года», — пояснил начальник кинологической службы УФСИН России по Псковской области Сергей Чечетов.