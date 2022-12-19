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НовостиОбщество19 декабря 2022 10:04

Более 600 псковичей стали пациентами травмпункта в декабре

Источник:kp.ru
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676 человек обратились в травматологический пункт Пскова за декабрь. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации рассказал заведующий пунктом неотложной травматологической помощи в городе Пскове Вадим Букша.

По его словам, в прошлом обращений было 668. Вадим Букша отметил, что чаще всего люди попадают в травмпункт с ушибами и растяжениями. За 18 дней декабря медработники обнаружили 173 перелома, в прошлом году их было 176. «Все стабильно, ни больше ни меньше. Мы в приделах обычной статистики держимся. Как только начнутся каникулы и отдых, возможно, будет чуть больше пострадавших, но больше всего работы нам дает гололед», — поделился Вадим Букша.

Напомним, что травмпункт Псковской областной клинической больницы теперь находится в отдельном здании.