23 декабря депутаты гордумы обсудят псковский бюджет на следующий год

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Очередная, 6-я сессия Псковской городской Думы седьмого созыва пройдёт 23 декабря. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе гордумы.

Такое постановление подписал председатель ПГД Александр Гончаренко. Мероприятие начнётся в Городском культурном центре в 10.00.

На повестке дня находятся 23 вопроса, в том числе будет обсуждаться бюджет Пскова на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, а также будут внесены изменения в бюджет города на 2022 год. Кроме того, будут рассмотрены такие вопросы, как: присвоении наименования скверу, расположенному в Пскове и установка памятного знака журналистам, погибшим при исполнении профессионального долга.

Прямую трансляцию сессии можно посмотреть в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».