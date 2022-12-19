Псковичам рассказали о работе больниц в новогодние праздники

Главврач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая сообщила о работе больниц в новогодние праздники

В новогодние праздники отделения поликлиники будут открыты ежедневно, пациентов будут принимать дежурные врачи. Об этом в эфире программы «Псковский телеграм Online» сегодня, 19 декабря, сообщила главврач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая.

По словам медработника, на сегодняшний день зафиксирован сильный рост заболеваемости ОРВИ,также обнаружены и случаи гриппа. «Мы круглосуточно принимаем вызовы по телефону 299-028. Звонить можно даже ночью, утром операторы вам перезвонят», — отметила главный врач поликлиники.

Она сообщила, что большинство звонков поступает утром в понедельник. «Если вызовы поступают во второй половине дня, то они перенаправляются на следующий день. В первую очередь выезжаем к беременным и пенсионерам», — подчеркнула врач.