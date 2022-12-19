Псковичам предложили поучаствовать в конкурсе по развитию внутреннего туризма

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Псковичи могут принять участие в конкурсе по развитию внутреннего туризма «Туристический код моего города, поселка, района – PRO-туризм». Об этом сообщила администрации города Пскова в соцсети «ВКонтакте».

Конкурс проводится в 14 номинациях:

— «Беги и странствуй»;

— «История страны, история народов – этнографический туризм»;

— «Агротуризм»;

— «Пляжный туризм»;

— «Прикоснись к истории. Исторический, событийный туризм»;

— «Маршруты традиционных и религиозных культовых мест»;

— «Научный и промышленный туризм»;

— «Явись, природа!»;

— «Почувствуй вкус! Гастрономический туризм»;

— «На здоровье! Лечебно-оздоровительный туризм»;

— «Экскурсионный туризм»;

— «Формирование туристского бренда, отражающего и продвигающего культурный код»;

— «Серебряный» туризм;

—«Гражданско-патриотический туризм».

В конкурсе возможно участие в трех возрастных категориях:от 10 до 13 лет, от 14 до 17 лет, от 18 лет.