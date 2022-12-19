Псковичам предложили поучаствовать в конкурсе по развитию внутреннего туризма

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Псковичи могут принять участие в конкурсе по развитию внутреннего туризма «Туристический код моего города, поселка, района – PRO-туризм». Об этом сообщила администрации города Пскова в соцсети «ВКонтакте».
Конкурс проводится в 14 номинациях:
— «Беги и странствуй»;
— «История страны, история народов – этнографический туризм»;
— «Агротуризм»;
— «Пляжный туризм»;
— «Прикоснись к истории. Исторический, событийный туризм»;
— «Маршруты традиционных и религиозных культовых мест»;
— «Научный и промышленный туризм»;
— «Явись, природа!»;
— «Почувствуй вкус! Гастрономический туризм»;
— «На здоровье! Лечебно-оздоровительный туризм»;
— «Экскурсионный туризм»;
— «Формирование туристского бренда, отражающего и продвигающего культурный код»;
— «Серебряный» туризм;
—«Гражданско-патриотический туризм».
В конкурсе возможно участие в трех возрастных категориях:от 10 до 13 лет, от 14 до 17 лет, от 18 лет.